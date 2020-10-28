Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez İstanbul'da toplandı... Sağlık Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın konuşmalarının satırbaşları:

Tüm Türkiye, İstanbul'un temaslısıdır. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir.

Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent ortamlarında kurallara uyulması için planlamaya gidilmesini istedik.

Toplu ulaşım büyük risk kaynaklarından.



Toplu taşımaya ek seferler konması, kamu kurumlarında OSB'ler dahil özel sektörde iş saatlerini yine sosyal hareketlilik temasını azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alınan konular arasındadır.



İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.

Maske, mesafe, temizlik kuralına uymazsanız, hareketliliği azaltmazsanız sağlık çalışanlarımız yasal hakları olan izin sürelerini kullanamayacak. Hareketliliği ve teması azaltın.

Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksek. Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.

Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'e indireceğiz.



Ortalama vaka artışı yüzde 85'den fazladır. Oran korkutucudur.

Kurumlara evden çalışmada kolaylık sağlanması için çağrı yaptık. İşverenlere sesleniyorum, esnek mesai sistemine geçmek için elinizden geleni yapın, şartlarınız uygunsa vardiyalı çalışın.

Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir.

İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin.

Toplu taşımaya ek seferler konması, kamu kurumlarında organize sanayi bölgeleri dahil, özel sektörün iş saatlerinin yeniden düzenlenmesi ele alınan konular arasında.

Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor.

Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok.

İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.

Yerli aşıda insan deneyleri haftaya başlayabilir.

Müzikli mekanlar 12'den önce kapanabilir.