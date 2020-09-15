Koronavirüs aşısı ile ilgili ilk onaylar 2020 sonunda geliyor

Koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Koronavirüs aşısı onaylarının güvenli ve etkili bir aşı olmasını istiyoruz. Dünyadaki ilk aşıyı geliştirmemiz gerekli değil dedi.

NTV'de yer alan habere göre Paul Ehrlich Ensitüsü'nün direktörü Klaus Cichutek, geliştirdikleri aşının 1. aşama ve 2. aşama klinik deneylerine kornavirüse karşı etkin bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu açıkladı.

İLK ONAYLAR YIL BAŞINDA GELİYOR

Cichutek, koronavirüs aşısı ile ilgili ilk onayların 2020 sonunda ya da 2021'in başında gelebileceğini belirtti.

ALMANYA SAĞLIK BAKANI KONUYU DOĞRULADI

Konuyu doğrulayan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, güvenli ve etkili bir aşı istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki ilk aşıyı geliştirmemiz gerekli değil. Aşının onaylandıktan birkaç gün ya da hafta sonra dağıtılabileceğini umuyoruz”