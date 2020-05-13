Korona virüs belirtileri neler, nasıl anlaşılır? Coronavirüs yeni belirtileri neler?

Korona virüs belirtileri neler, nasıl anlaşılır? gibi soruların yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgınının insanlar üzerindeki belirtilerine yenileri de ekleniyor. Coronavirüs yeni belirtileri neler? sorusunun yanıtı gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde…

CORONAVİRÜS YENİ BELİRTİLERİ NELER?

Korona virüsünün en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir.

Coronavirüsün yeni belirtileri de ortaya çıkıyor ve özellikle çocuklarda sindirim sistemi semptomlarıyla başlıyor olabileceği bildiriliyor.

Sonuçları "Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş veya bulantı ve ishalin, koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonu şüphesi doğurması gerektiğini ortaya koydu.

Araştırmada, çocuklarda ilk başta ortaya çıkan sindirim sistemi semptomlarının, virüsün hedef aldığı hücrelerdeki reseptör türlerine bağırsaklarda da rastlandığından, sindirim kanalında potansiyel bir enfeksiyonun göstergesi olabileceği vurgulandı.

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