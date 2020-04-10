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  3. Kök hücre tedavisinde %100 başarı

Kök hücre tedavisinde %100 başarı

Kök hücre tedavisinde %100 başarı

İsrail'deki Pluristem firmasının plasentadan aldığı kök hücreleri ölüm riski yüksek 6 Kovid-19 hastasına enjekte ettiği belirtildi.

Uygulanan bir haftalık tedavi sonucu böbrek veya solunum yetmezliği de bulunan hastaların tamamının Kovid-19’u yenmeyi başardığı ifade edildi. Uygulanan tedavi sayesinde 4 hastanın solunum değerlerinde de Kovid-19’a yakalanmadan önceki döneme oranla iyileşme gözlendiği aktarıldı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a, vaka sayısı ise 9 bin 755’e yükselirken, 864 kişi de iyileşti. 


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