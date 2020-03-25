KOAH nedir, kimlerde görülür? KOAH hastalığının belirtileri nelerdir? KOAH'ın tedavisi var mı?

KOAH belirtileri nelerdir? KOAH'ın tedavisi var mı? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediyor. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hasta sayısı günden güne artıyor. KOAH hastası bir vatandaşında ölmesi nedeniyle , KOAH hastalığı merak edilmeye başlandı. Ciddi sağlık sorunları oluşturan KOAH hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOAH NEDİR?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) akciğerin zararlı gaz ve partiküllere karşı anormal enflamatuar yanıtı sonucu ortaya çıkan tıkayıcı ve ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Ekspirium (nefes verme) sırasında havayollarında ortaya çıkan çökme ve aşırı bronşial ifrazat havayollarında daralmaya neden olarak hava akım hızını azaltmakta ve bu olay sürekli olarak şiddetini arttırarak hastanın yaşam kalitesinde bozulmaya yol açmaktadır.

KOAH BELİRTİLERİ NEDİR?

KOAH’da en sık görülen yakınmalar nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmadır. Bu belirtiler, uzun zamandır devam eder ve genellikle zamanla kötüleşir.

Kronik öksürük genellikle ilk belirtidir. İki yıldan uzun bir sürede, yılda üç aydan fazla süren ve balgam üretiminin eşlik ettiği duruma “KRONİK BRONŞİT” denir.

Nefes darlığı sıklıkla: "zor nefes alıyorum", "nefesim kesiliyor" veya "yeterince hava alamıyorum" şeklinde ifade edilir. Tipik olarak nefes darlığı, uzun süreli güç harcama, iş yapma durumlarında daha belirgin hale gelir ve zamanla kötüleşir. İleri vakalarda dinlenme sırasında veya sürekli nefes darlığı gözlenebilir. Bu durum, KOAH hastalarının endişe duyduğu ve hayat kalitesini düşüren en başlıca belirtidir. Ağır KOAH hastaları dudaklarını büzerek veya kollarını bir yere dayayarak nefes alır.

KOAH hastalarında göğüs sıkışması, hırıltı olabilir. İleri düzey KOAH, akciğer damarlarında basınç artmasına neden olabilir. Basınç artışı kalbin sağ karıncığına baskı yapar ve kalbi etkiler. Bu ve benzeri şikayeti olan kişilerin bir Göğüs Hastalıkları Uzmanına başvurmaları önerilir.

KOAH TEDAVİSİ VAR MI?

KOAH, tümüyle ortadan kaldırılamamakla birlikte, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Sigaranın bırakılması KOAH tedavisinin en önemli adımıdır. KOAH’ın kontrolünde en önemli uygulamalar sigaranın bırakılması, ev içi-dış ortam hava kirliliğinin azaltılması ve mesleki tozlar ve kimyasallardan uzak durulmasıdır.