Klorokin ilacı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Fransa'dan gelen son açıklamalarda klorokin ilacının Kovid-19 tedavisinde kullanıldığı ve hastaların 91,7'sini 10 gün içerisinden iyileştiği belirtildi. Peki, Klorokin nedir? Koronavirüs tedavisinde klorokin ilacı kullanılır mı? Milyonlarca kişinin ilgiyle takip ettiği konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KLOROKİN NEDİR?

Klorokin, sıtmanın etkin olduğu bölgelerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bazı sıtma tipleri, dirençli soylar ve karmaşık vakalar tipik olarak farklı veya ek ilaç gerektirir. İlaç bazen romatoid artrit, lupus eritematozus ve bağırsakların dışında meydana gelen amebiyaz için kullanılabilir. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca 2020 itibariyle KOVID-19 enfeksiyonlarını tedavi etmek için deneysel olarak kullanılmaktadır.

KLOROKİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

İlacın yaygın yan etkileri arasında kas problemleri, iştahsızlık, ishal ve deri döküntüsü yer alır. Ciddi yan etkiler arasında görme problemleri, kas hasarı, epileptik nöbetler ve düşük kan hücresi seviyeleri bulunur. Hamilelik sırasında kullanım için güvenli olduğu düşünülmektedir.

FRANSA'DAN KLOROKİN AÇIKLAMASI

Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult'un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin virisü taşıyan 1061 kişide kullanıldığı kaydedildi.

Bu kişilerin yüzde 91,7'si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0,5'i hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 tedavisinde klorokinin kullanımını savunan doktor olarak bilinen Dr. Raoult, 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Fransa'da Başbakanlık Kararnamesiyle klorokinin Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti. Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasaklamıştı.