Kara mürver nedir, ne işe yarar? Kara mürver ekstresi corona virüsü önler mi? İşte kara mürverin faydaları…

Korona virüs salgını sebebiyle dünyanın pek çok yerinde insanlar hayatını kaybetmeye devam ediyor. Yayılma hızını devam ettiren corona virüs ile ilgili ise uzmanlar vitamin ve mineral bakımından zengin besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Son günlerde, bağışıklık güçlendirici etkisiyle bilinen kara mürver dikkatleri çekiyor. Kara mürver nedir, ne işe yarar? sorusunun yanıtı haberimizde…

KARA MÜRVER NEDİR?

İngilizce ismi "elderberry" olan mürver bitkisi, berry grubundan bir meyvedir. Kara mürver, Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetişir. Halk arasında kara mürverin her kısmından yararlanılır. Çiçekleri, yaprakları ve kökleri ağrı giderici etkisi sayesinde özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirmede etkilidir. Bunun yanı sıra romatizma, bel ağrısı, cilt ödemleri gibi rahatsızlıklarda da kullanılır. Bitkinin meyvelerinde flavonoitler bulunur. Antioksidan bir madde olan flavonoitler, grip virüsünü iyileştirmede etkilidir.

KARA MÜRVER EKSTRESİ FAYDALARI

Kara mürver C vitamini bakımından zengindir, 100 gramı 35 gram C vitamini içerir. Mürver, koyu mor bir renge sahiptir; bu da antioksidan açısından zengin olduğunu gösterir. Yapılan bir çalışmada 64 kişiye 125 gram'lık kara mürver ekstresi verilmiş ve 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı, kas ağrısı gibi semptomlarda azalma görülmüştür.

Yapılan başka bir çalışmada ise sık seyahat eden 312 kişi, 1 ay boyunca 300 gram kara mürver ekstresini günde 3 kere almıştır. Bunun sonucunda grip, nezle gibi hastalıklara yakalanma sıklığında azalma görülmüş ve hastalığa yakalanırsa baş ağrısı, burun akıntısı gibi semptomları daha hafif geçirdikleri gözlenmiştir.