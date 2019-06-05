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05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 02:42

Kalp krizine yama duvarı

Kalp krizine yama duvarı

Bilim insanları, kalp krizinden kaynaklanan hasarı tamir edebilecek milyonlarca canlı hücreden oluşan bir kalp yamasının yakında insanlar üzerinde deneneceğini açıkladı. 

Bilim insanları, insanların kalp krizi geçirmesinden kaynaklanan damar ve kas hasarlarını tamir edebilecek ve bu şekilde yeni bir kriz riskini öneleyecek organik bir kalp yaması geliştirmeyi başardı. İngiliz Kalp Vakfı kalp yamasının hayvanlar üzerinde denendiğinde umut vaaat ettiğini ve 2 yıl içinde de insanlar üzerinde de klinik testlere başlanacağını duyurdu. Parmak büyüklüğündeki (3cm x 2cm) yama, kalp kası hücresine dönüşmeye programlanmış 50 milyon insan hücresi barındırıyor. Uzmanlar, hasarı engellemek ya da tamir etmek için hastanın kalbine bir ya da birden fazla yamanın takılabileceğini söylüyor. Bir kalp krizi sırasında atardamarlar tıkanıyor, kalp hayati besinlerle oksijenden yoksun kalıyor ve bu nedenle kalp kaslarının bir kısmına hasar veriyor. Bu durum kalbi zayıflatıyor.

DOKUYU TAKLİT EDİYOR

Yamalar fiziksel olarak hasar görmüş kalp kaslarını destekliyor ve kalbin daha etkin bir şekilde kan pompalamasını sağlıyor. Laboratuvar testleri, kalp yamalarının 3 gün sonra atmaya ve bir ay sonra kalp dokusunu taklit etmeye başladığını ortaya koyuyor. Kardiyolog Richard Jabbour, “Kalp yetmezliği yaşayan biri için raftan alıp doğrudan bir insana uygulayabilirsiniz" dedi.

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