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'Kalp hastaları 8 saat uyumalı'

'Kalp hastaları 8 saat uyumalı'

Prof. Dr. Özcan Gür, kalp rahatsızlıkları, inme, diyabet, yüksek tansiyon, akciğer ve kronik böbrek rahatsızlıkları olanların Kovid-19 ile mücadele sürecinde sağlıklarına daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Özcan Gür, kalp rahatsızlıkları, inme, diyabet, yüksek tansiyon, akciğer ve kronik böbrek rahatsızlıkları olanların Kovid-19 ile mücadele sürecinde sağlıklarına daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Gür, “Virüs, kalp ritm bozukluklarına sebep olabiliyor. Aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçının, günde en az 8 saat uyumaya özen gösterin” dedi.


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