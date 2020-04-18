'Kalp hastaları 8 saat uyumalı'

Prof. Dr. Özcan Gür, kalp rahatsızlıkları, inme, diyabet, yüksek tansiyon, akciğer ve kronik böbrek rahatsızlıkları olanların Kovid-19 ile mücadele sürecinde sağlıklarına daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Gür, “Virüs, kalp ritm bozukluklarına sebep olabiliyor. Aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçının, günde en az 8 saat uyumaya özen gösterin” dedi.