Kahvede acı tat tercihi psikopat kişilik özellikleriyle ilişkili olduğu ortaya çıktı

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Innsbruck Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, acı lezzet tercihinin psikopat davranışla bağlantılı olduğunu tespit edildi.

Araştırma, daha acı tatlara sahip olan yiyecekleri tercih eden kişilerin daha sert ahlaki yargılara ve daha fazla düşmanlık duygularına sahip olduklarını ortaya çıkardı. Araştırmada, kişiler bazı kişilik testlerinden geçtiler ve en sevdikleri yiyecekleri belirttiler. Psikologlar ise kişilik testlerinin sonuçları ve tercih ettikleri yiyeceklere göre kişiler üzerinde değerlendirmeler yaptılar.

Araştırma sonuçları üç ana sonucu öngörüyor:

Acı tat tercihleri, antisosyal kişilik özellikleri ile pozitif olarak ilişkilidir.

Acı lezzet tercihleri, sadizmi öngörüyor.

Sonuçlar, tat sistemi ile kişilik arasındaki yakın ilişkiyi göstermektedir.

Bahsedilen acı tatlar sadece kahveden ibaret değil. Eğer bira, tonik, kereviz ve turp gibi tatlardan hoşlanıyorsanız “kötücül karakter özelliklerine” sahip olabilirsiniz. Diğer yandan “hoş karakter özelliklerine” sahip kişiler daha çok tatlı tatlardan hoşlanıyorlar. Özellikle çikolatalı kek ve şekerlere bayılıyorlar ve acı tatlardan nefret ediyorlar.

Araştırma Science Direct'te yayımlandı.