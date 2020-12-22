'Kadın ve çocukları ‘timüs bezi' koruyor'

Araştırma ekibinden Emsey Hospital Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, “Timüs bağışık sisteminin komutanı. Bunun hacmiyle hastalık arasında ters bir orantı olduğunu tespit ettik. Timüs hacminiz ne kadar büyükse hastalığı hafif geçirme ihtimalinizin de o kadar yüksek” dedi. Özkars, gülmek, düzenli uyumak ve dengeli beslenmenin timüs bezinin küçülmesini geciktirdiğini belirterek şöyle konuştu: “Erkeklerde hızlı, kadınlarda geç küçülüyor. Çocuklarda ise aktif. Ancak ergenliğe doğru küçülür. Kadınların hormonal dengesinden dolayı timusun küçülmesi de gecikiyor. Bu da vakalardaki kadın faktörünü açıklıyor.”