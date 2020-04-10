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  3. İşte Kovid-19'un hücreye saldırı anı

İşte Kovid-19'un hücreye saldırı anı

İşte Kovid-19'un hücreye saldırı anı

Kovid-19'un insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi.

Brezilyalı bilim adamları tarafından yapılan çalışmada virüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı. Elde edilen görüntüde, Kovid-19 virüsünün parçacıkları olan siyah noktalar, genetikten sorumlu olan bir sitoplazmayı enfekte etmeye çalışıyor. ‘Korona’ Latince taç veya hale anlamına geliyor ve virüs partiküllerine adını veren dış kenarındaki sivri uçları açıkça görülüyor.


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