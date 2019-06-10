İşte kolestrolün doğal ilacı

Her bahar fiyatıyla gündeme gelen, ucuzlayınca sofralardaki yerini alan yeşil eriğin faydası saymakla bitmiyor. Diyabet hastalarında kan şekerinin dengelenmesine, mide rahatsızlıklarından kalp sağlığına kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen yeşil erik içeriğinde bulunan C vitamini sayesinde kolesterolün kontrol edilmesine yardımcı olur.

Damar tıkanıklığını önler

Erik, okside olmuş kolesterolün damar içinde birikmesini önleyerek damar tıkanıklığı ve buna bağlı kalp hastalıklarından korunmamızı sağlayan meyveler arasında sayılabilir. C vitamini aynı zamanda astım ve osteoartrit gibi hastalıklardan korunmak için büyük bir öneme sahiptir. Kabızlık yaşayanlar günde bir avuç yeşil erik yiyerek sindirimi düzenleyebilir.

Tuzlu yemeyin

Yeşil erik, mide gazı, kabızlık ve gaz problemine çare olur. Uzmanlar vücutta su tutulması ve ödem oluşmasına neden olduğu için eriğin tuzsuz yenilmesini öneriyor.

(Güneş)