İnsanların üzerinde mRNA-1273 deneniyor

ABD’nin Boston kentinde bulunan Moderna ilaç şirketi, Çin’in Kovid-19’un genetik dizilimini açıklamasından iki gün sonra, 13 Ocak’ta “mRNA-1273” adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Klinik denemeleri, 17 Mart’ta Washington’da başladı. mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Kovid-19 aşı adayı oldu. Çin’de ise geliştirilen aşı için klinik denemeler başladı. 9 Nisan’dan bu yana Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesinde yürütülen ikinci aşama denemelere, en yaşlısı 84 yaşındaki sağlıklı 500 gönüllünün katıldığı bildirildi.

PARMAK UCU KADAR BANT



İkinci aşamanın başarılı olması halinde aşı adayı üçüncü aşamada 1000’i aşkın denek üzerinde test edilecek. İlaç devleri Sanofi ve GSK da gelecek yılın ortalarına bir aşı geliştirmek umuduyla güçlerini birleştirdi. Bu yılın ikinci yarısında klinik deneylere başlamayı umuyorlar. Pittsburgh Tıp Üniversitesi’ndeki uzmanlar ise, parmak ucu büyüklüğünde bir bant üzerinde çalışıyor. Çin’de ise CanSino Biyoloji, aşı adayı üzerinde ikinci aşama testlere başladı. Yine ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Moderna Inc’in potansiyel aşı çalışmaları devam ediyor.

BİRÇOK İLAÇ KULLANILIYOR



Remdesivir, İngiltere ile İskoçya genelinde kullanılıyor. HIV ilacı Lopinavir/ritonavir, sıtma ve eklem ilacı Klorokin ve hidroksiklorokin, MS ilacı interfenon beta, dünya genelinde kullanılıyor. İngiliz AstraZeneca ise ilaç için klinik deneylerine başladı.