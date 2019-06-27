Hurma çekirdeğinin tozunu içeceklere karıştırıp tükettiğinizde...

Hurmayı yedikten sonra çekirdeğini çöpe atarız. Oysa ki, çekirdeği de meyvesi kadar faydalıdır. Böbrek ve karaciğerin toksinlerden korunmasından, DNA hasarını önlemeye, hatta saçların beyazlamasını durdurmaya kadar pek çok yararı mevcuttur. Hurma çekirdeğini, öğüterek toz haline getirip tüketebilirsiniz. DNA hasarını önler: Bir araştırmaya göre hurma çekirdeklerinin karaciğer hasarına ve oksidatif DNA hasarına karşı savunma sağladığı görüldü. Böbrek ve karaciğer dostu: Karaciğer ve böbrekleri hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Yapılan bir çalışma, hurma çekirdeği ekstraktının, böbrek ve karaciğer toksinlerine karşı koruma sağladığını ortaya koymuştur. Prostat kanserinden korur: Yoğun miktarda lif içerir. Lif, sindirim sisteminin sağlığı için en önemli besin maddelerindendir. Lifli besinler, bağırsakların atık maddelerden arınmasını, bağırsak hücrelerinin kanserden korunmasını, hazmın kolaylaşmasını sağlar. Prostat kanseri oluşumunu önler. Saç beyazlamasını yavaşlatır: Hurma çekirdeği yağı da son derece faydalıdır. Bu yağda, pigment kaybına karşı koruma sağlayan minareller yüksektir. Bunlardan ikisi pigment üretimini teşvik eden bakır ve pantotenik asittir (vitamin B5). Saç rengi, melanin miktarına göre belirlenir. Yaşlandıkça vücudumuz daha az melanin üretir ve saçlarımız griye döner. Hurma çekirdeği yağıyla, saçın yeterli miktarda melanin üretmesi sağlanabilir.

GÜNEŞ ALMAYAN YERDE KURUTUN

Hurma çekirdeklerini biriktirip iyice yıkadıktan sonra, tam güneşalmayan bir yerde kurutun. Tamamen kuruduğunda hiçbir katkı maddesi eklemeden kahverengiye dönüşene kadar kavurun ve kahve makinesinde öğütün.

(Güneş)