'Hiç duymadım' demeyin... Sağlığın sırrı F vitamini

Güneş gazetesi yazarı Prof. Dr: Nurettin Lüleci sağlığın kaynağı F vitamininin faydalarını yazdı.

Lüleci'nin 'Sağlığın sırır F vitamini' başlılı yazısı:

Sağlık, ruhsal ve bedensel iyilik hali olarak tanımlanır. Batı tıbbının bize sunduğu tedavi seçenekleri, daha ziyade fizyolojik sağlığımızın onarılması noktasındadır. Çoğu kez ruhsal sağlık edinimi göz ardı edilmektedir. Fizyolojik kusurların giderilmesi bedenen iyilik halini oluştururken, sağlığın diğer cephesini genelde önemsemeyiz. Bir de koruyucu hekimlik, koruyucu sağlık diye bir gerçek var. Yani hastalanmadan önce ortamın sağlıklı hale getirilmesi. Bu gerçeklerin uyumlu birlikteliği çok önemlidir. Koruyucu sağlık önlemlerinin sonuçları, direkt olarak sağlık harcamalarının da maliyetini önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. Önceden tedbir almak daha iyidir. Biz sağlıklı olma hedefine yönelik masrafsız, kolayca yapabileceğiniz önerilerde bulunmak istiyoruz. Uygulandığında fevkalade pozitif sonuçlarını hissedeceğiniz, günlük hayatınızda kolayca yapabileceğiniz önerilerdir bunlar.

FRIENDSHIP'TEN TÜRETİLMİŞ

Aslında bu terim bana değil Amerika’da yaşayan ünlü Türk doktoru Mehmet Öz’e ait. Konuya ilişkin bilgileri kendisinden aktaralım: Hiçbir şey F vitamini kadar faydalı olamaz! Bu başlığı okuyunca, “Bugüne kadar F vitamini diye bir şey hiç duymadım” demeyin! Hepinizin en azından bir dostu vardır ve F vitamini dediğimiz sağlık iksirinin kaynağı da dostlardır… Bazen sizin de stres yaratan işlerin bir listesini yapıp, onlardan kurtulmanız gerekebilir. Evdeki işlerinizi bir kenara bırakıp, en yakın arkadaşınızla dışarı çıkıp eğlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Peki, neden size böyle bir şey hatırlatma gereğini duyuyoruz? Çünkü ‘Vitamin F’nin (Friendship -Türkçesi arkadaşlık kelimesinin baş harfi olduğu için ‘F’) sağlığınıza faydaları saymakla bitmez.

DEPRESYON RİSKİ AZALIR

Yapılan son 2 araştırmaya göre; güçlü sosyal iletişim içinde olanlarda, depresyona girme ve ölümcül krizlerin oluşma riski azalıyor. Düzenli F vitamini kullanmak, sizi olduğunuz yaşınızdan 30 yaş daha genç hale getirebilir. Bu sayede stresten uzak bir yaşamınız olur. Dostluğun sıcaklığıyla, gergin olduğunuz zamanlarda bile kan damarlarınızda pıhtılaşma ve kalp krizi geçirme riskiniz yüzde 50 azalır. Göğüs kanserine yakalanmış 3 bin hemşire üstünde yapılan bir araştırmada, sosyal destek alanların, almayanlara göre yüzde 66 daha uzun yaşadıkları saptanmıştır. Peki, gerçekten sizi sağlıklı tutan arkadaşlıklara sahip misiniz? Ne yazık ki birçoğumuzun böyle dostları artık yok! Duke Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, son 20 yılda sırlarını dostlarıyla paylaşmayı tercih etmeyen kişilerin hızla arttığını ortaya çıkarmış.

KAYGILARI YOK EDİN

Sağlıklı ve mutlu olmanın temelini oluşturan şartlarda maneviyat da önemli bir kaplıyor. Çeşitli meditatif teknikler var. En rahat edeceğiniz yöntemi seçmeniz önemlidir. Meditasyon otururken, yatar ya da yürürken yapılabilinir. Bazı kişiler kendileri için manevi önemi olan bir kelimeyi tekrar etmeyi de dinlendirici buluyor. Uzmanlar mutlaka şarkı söylenmesini öneriyor. Tüm uygulamaların ortak yönleri; bilinçli nefes alma, düşünce, yargı, geçmiş ve gelecekteki kaygıları yok edene kadar odaklanma halidir.

HOBİLER EDİNMELİ

Doğada yürüyüş yapmak, çiçek yetiştirmek, hayvanlarla vakit geçirmek, hobi gibi eylemler ruh, beden sağlığı ve sosyal sağlık açısından tartışmasız yarar sağlar. Bütün bu davranışlar, “F VİTAMİNİ” kapsamında değerlendirilir.

4 KURALA DİKKAT!

Zaman: Bir insanla hemen samimi olunmaz. Samimiyet için onunla birlikte zaman geçirmeniz gerekir.

Dikkat: Dostlarınızın sorunlarını çözmenize gerek yok, sadece onlara sorular sorun ve size anlattıklarını can kulağıyla dinleyin.

Hassasiyet: Gerçek dostlar birbirine karşı hassas olur. Gecenin 03.00’ünde bile ihtiyaçları olursa birbirlerini ararlar.

Eğlence: Arkadaşınızla birlikte ne yapmaktan hoşlanıyorsanız onu yapın. Birlikte eğlenip, gülün ve bağlanın.

KRONİK AĞRILARI ÖNEMSEYİN

Ruhsal sağlığımız açısından diğer bir olgu dini hassasiyetlerin özümsemesidir. Artan sorunlar ruhsal sağlığımızı etkilemektedir. Özellikle kronik ağrısı olanlar, tedavilerden bıkanlar ve uygulanan tedavilerin bir türlü tatmin edici olmaması bezginliğe yol açmaktadır. Ruhsal sağlık, çoğu zaman iyileşmenin en fazla gözden kaçırılan yönüy ken, aslında bütünsel tıbbın nihai amacıdır. Ruhsal sağlık ön planda olduğunda fiziksel sağlığın da sağlandığı bir gerçektir.

BOL BOL GÜLÜMSEYİN

Eğer acil durumlarda arayabileceğiniz, sizin için hayatı kolaylaştıran, tümüyle dürüst olabileceğiniz dostlarınız varsa; işte o zaman gerçekten ‘F vitamini’ne sahipsiniz demektir. Uzmanların çoğu, arkadaş sıkıntısı çeken insanların dışarı çıkıp yeni insanlarla tanışmalarını öneriyor. Yeni insanlarla tanışmak, işin en kolay yoludur ancak önemli olan, bir sonraki aşamada ne yaptığınızdır. Neymiş, arkadaşlara çok önem vermeye, mümkün olduğunca çok bağlantıda kalmaya, beraber her şeyin komik bir tarafını bulmaya devam. Gülerken ağzımızı kocaman açmayı da unutmuyoruz, uçuşan bütün F vitaminlerini yutuyoruz (!) İşte F vitamini böyle.