Günlük gözlük takanlara daha az koronavirüs teşhisi konuluyor

Çin'de yapılan bir çalışmada günlük olarak gözlük takmak, koronavirüs riskine yakalanma riskini azaltıyor.

NTV'nin Nanchang Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir koronavirüs çalışmasına dayandırdığı haberinde bilim insanları gözlük takanlara, genel popülasyona göre 5 kat daha az koronavirüs teşhisi konulduğunu açıkladı.

"VİRÜSE DAHA AZ DUYARLILAR"

Bununla birlikte araştırmacılar, daha genel bir nüfus verisi sağlamak için Hubey eyaletinde yaşları 7 ile ile 22 arasında değişen öğrencilerinin yer aldığı on-yirmi yıl önce yapılan çalışmaları da derledi ve şunları yazdı:

"Ana bulgumuz, her gün uzun süre gözlük takan koronavirüs hastalarının nispeten nadir görülmesiydi, bu da günlük gözlük kullanıcılarının yeni tip corona virüse daha az duyarlı olduğunun ön kanıtı olabilir"

KORONAVİRÜS VÜCUDA GÖZLERDEN DE GİRİYOR

Araştırmacılar, gözlüklerin 'kullanıcıların gözlerine dokunmasını engellediğini veya caydırdığını, böylece virüsün ellerden gözlere aktarılmasını önlediğini' bildirdi.

Araştırmanın yazarları konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Gözler, yeni tip corona virüsün insan vücuduna girdiği önemli bir kanal olarak kabul ediliyor. Sosyal ortamlarda genellikle gözlük takan günlük gözlük kullanıcıları için bu durum koruyucu bir faktör haline gelebilir, gözlere virüs bulaşma riskini azaltabilir ve uzun süreli günlük gözlük kullanıcılarının Covid-19 ile enfekte olmamasına yol açabilir”