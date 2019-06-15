'Güneşle aranıza mesafe koyun'
Bronzlaşmak günümüzde her ne kadar popülerliğini hala korusa da, güneş ışınlarının cilt sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önemi yavaş yavaş daha iyi anlaşılmaya ve güneşten korunma yöntemleri önem kazanmaya başlandı.
Erdem Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Burcu Barutçugil konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Sadece yaz aylarında güneşlenirken değil, her mevsim güneşten korunmamız gerekiyor. Okula, işe giderken evden çıkmadan en az 15-20 dakika önce güneş kreminizi sürmelisiniz.“Güneş kremini sürdüm, şimdi güneşte uzun süre güvenle kalabilirim” görüşü tamamen yanlış. Koruyucu krem uygulamanızı ortalama 2-4 saat sonra tekrarlamalısınız. Özellikle 12:00 ila 16:00 saatleri arasında mümkünse güneşe çıkmamalısınız, çıktıysanız eğer mutlaka geniş kenarlı şapkalar ve güneş gözlükleri kullanmalısınız."