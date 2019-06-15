'Güneşle aranıza mesafe koyun'

Erdem Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Burcu Barutçugil konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Sadece yaz aylarında güneşlenirken değil, her mevsim güneşten korunmamız gerekiyor. Okula, işe giderken evden çıkmadan en az 15-20 dakika önce güneş kreminizi sürmelisiniz.“Güneş kremini sürdüm, şimdi güneşte uzun süre güvenle kalabilirim” görüşü tamamen yanlış. Koruyucu krem uygulamanızı ortalama 2-4 saat sonra tekrarlamalısınız. Özellikle 12:00 ila 16:00 saatleri arasında mümkünse güneşe çıkmamalısınız, çıktıysanız eğer mutlaka geniş kenarlı şapkalar ve güneş gözlükleri kullanmalısınız."