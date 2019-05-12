Günde kaç litre su içmemiz gerektiğini nasıl karar vereceğiz?

Son yıllarda İngiltere ve ABD'de su tüketimi artış gösterdi. İnsanlara yanlarında sürekli su taşımaları, gün boyunca 8 bardak yani yaklaşık 2 litre su içmeleri tavsiye ediliyor.

Ancak bu miktarı doğrulayan herhangi bir bilimsel veri bulunmuyor. Peki, bu bilginin kaynağı ne? Muhtemelen yıllar öncesine dayanan bir tavsiyenin yanlış yorumlanması.

ABD'de gıda araştırmaları ile ilgili bir kamu kurumunun 1945'te yaptığı bir açıklamada, kişilerin alması gereken günlük kaloriye eşit miktarda sıvı tüketmesi öneriliyordu.

Buna göre, örneğin günde 2000 kalori alması gereken kadınların 2 litre, 2500 kalori tüketmesi gereken erkeklerin 2,5 litre su içmesi gerekir. Ayrıca bu miktara meyve ve sebzelerin içerdiği su ile diğer içecekler de dahil ediliyordu.

Susuzluk hissine güvenmeli

Vücut ağırlığımızın üçte ikisini oluşturan su, besinlerin ve atık maddelerin taşınması, vücut ısısının düzenlenmesi, eklemlerde kayganlık ve tampon işlevi ile vücuttaki birçok kimyasal tepkime bakımından önemlidir.

Terleme, idrar ve nefes alma yoluyla vücudumuz sürekli su kaybeder. Aşırı sıvı kaybını önlemek ve sıvı dengesini korumak için yeterli sıvı almak gerekir.

Vücuttaki suyun yüzde 1-2'sini kaybettiğimizde aşırı sıvı kaybı belirtileri kendini göstermeye başlar ve yeniden sıvı alıncaya dek bu belirtiler ağırlaşır, nadir durumlarda ölüme kadar gidebilir.

Bazıları susuzluk hissi duymaya başladığımızda aşırı su kaybı halinin başlamış olduğunu savunsa da uzmanlar susuzluk hissini giderdiğimizde içtiğimiz sudan daha fazlasını almak gerekmediğini söylüyor.

Yani insanın sıvı alım kontrolü evrim yoluyla geliştirilmiş en gelişkin özelliklerden biridir. Sağlıklı bir vücutta su kaybı başladığında beyin hemen susuzluk hissini devreye sokarak su içilmesini sağlar. Ayrıca bir hormon salgılayıp böbreklere mesaj göndererek idrarın yoğunlaşmasını ve vücuttaki suyun muhafaza edilmesini sağlar.

Kısacası, vücudumuzu dinlediğimizde ne zaman su içmek gerektiğini biliriz.

Öte yandan, kalori içermediği için su en sağlıklı seçenek olsa da çay, kahve, hatta alkollü içecekler bile su ihtiyacını gidermeye yarar (kafeinin hafif bir idrar söktürücü etkisi olsa da).

BBC