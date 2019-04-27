Günde 3 Hurma yerseniz Ne Olur?
Ramazan'ın gelmesiyle tezgahlarda ve sofralarda yerini almaya başlayan hurma, sağlık için de çok faydalı.
Günde 3 hurma tüketildiğinde, kalp krizi riski düşüyor, beyin ve kemik gelişimi destekleniyor.
GÜNDE 3 HURMA YEMENİN FAYDALARI
İsrail Teknoloji Üniversitesinin araştırmasına göre günde 3 adet hurma yemek, kalp krizini neredeyse sıfıra indiriyor. Günde üç hurma yemek kalp krizi riskini düşmekle kalmıyor, sağlığa birçok yönden fayda sağlıyor.
Günde 3 Hurma yerseniz Ne Olur?
Damar tıkanıklığını engelliyor.
Zeka seviyesinin artmasını sağlıyor.
Karaciğer kanserine karşı koruma sağlıyor.
Kas ağrılarını azaltıyor.
Kadınlarda kemik erimesini ve azaltıyor.
Beynin sağlıklı çalışmasını sağlıyor.
(YENİKADİN.COM)