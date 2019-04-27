Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Sağlık
    3. >
  3. Günde 3 Hurma yerseniz Ne Olur?

Günde 3 Hurma yerseniz Ne Olur?

Günde 3 Hurma yerseniz Ne Olur"

Ramazan'ın gelmesiyle tezgahlarda ve sofralarda yerini almaya başlayan hurma, sağlık için de çok faydalı.

Günde 3 hurma tüketildiğinde, kalp krizi riski düşüyor, beyin ve kemik gelişimi destekleniyor.

GÜNDE 3 HURMA YEMENİN FAYDALARI

İsrail Teknoloji Üniversitesinin araştırmasına göre günde 3 adet hurma yemek, kalp krizini neredeyse sıfıra indiriyor. Günde üç hurma yemek kalp krizi riskini düşmekle kalmıyor, sağlığa birçok yönden fayda sağlıyor.

Günde 3 Hurma yerseniz Ne Olur?

Damar tıkanıklığını engelliyor.

Zeka seviyesinin artmasını sağlıyor.

Karaciğer kanserine karşı koruma sağlıyor.

Kas ağrılarını azaltıyor.

Kadınlarda kemik erimesini ve azaltıyor.

Beynin sağlıklı çalışmasını sağlıyor.

(YENİKADİN.COM)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Deniz Seki'nin son hali şok etti!
Burcu Esmersoy'un cevabı kafaları karıştırdı!
Kıvılcım Ural: Kızım bana uğurlu geldi
Mustafa Üstündağ'dan eleştirilere yanıt!
Beşiktaş'taki zincirleme kazadan Sibel Can şikayetçi olmadı
Tunceli´de araçların önüne yatan sokak köpeğini bir genç kız ikna ederek yoldan uzaklaştırdı. İsmi ö

Yolda yatan köpeği araç çarpmadan kaldırmak için ikna etmeye çalışan genç kız kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlıklarını sürdürüyor

Haftanın fotoğrafları (26 Nisan 2019)