Günde 3 hurma tüketildiğinde, kalp krizi riski düşüyor, beyin ve kemik gelişimi destekleniyor.

GÜNDE 3 HURMA YEMENİN FAYDALARI

İsrail Teknoloji Üniversitesinin araştırmasına göre günde 3 adet hurma yemek, kalp krizini neredeyse sıfıra indiriyor. Günde üç hurma yemek kalp krizi riskini düşmekle kalmıyor, sağlığa birçok yönden fayda sağlıyor.

Günde 3 Hurma yerseniz Ne Olur?

Damar tıkanıklığını engelliyor.

Zeka seviyesinin artmasını sağlıyor.

Karaciğer kanserine karşı koruma sağlıyor.

Kas ağrılarını azaltıyor.

Kadınlarda kemik erimesini ve azaltıyor.

Beynin sağlıklı çalışmasını sağlıyor.

(YENİKADİN.COM)