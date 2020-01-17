Gripten koruyan üçlü: Hijyen, sağlıklı beslenme ve aşı

Havaların soğumasıyla beraber gribe yakalananların sayısında gözle görülür bir artış meydana geldi. Yüksek ateş, baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler gribe işaret ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, gribin özellikle küçük çocukları, 65 yaş üstündekileri ve kronik hastalığı olanları etkilediğini belirtiyor. Prof. Dr. Ergönül, hastalık hakkında merak edilenleri ve korunma yollarını anlattı.

SOĞUK HAVALAR ETKİLİ

“Grip aktivitesinde bir artış var. Bu normal. Kasım ayında görülmesi bekleniyordu. Ancak iklim değişikliğine bağlı olarak havaların geç soğumasıyla, grip geç geldi. Ocakta ve şubatta risk biraz daha yükselecek. Soğuk havalar gribi tetikliyor. Çünkü soğuk havalarda insanlar, kapalı ortamlarda daha fazla bulunuyor. Birbirlerine daha çok bulaştırma riski oluyor. O nedenle bu aylarda grip aktivitesi artıyor.”

ELLERİ SIK SIK YIKAMAK ŞART

“Gripten korunmak için klasik önlemler almalıyız. Bireysel temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Elleri her fırsatta yıkamayı öneriyoruz. Toplu taşıma araçları kullanıldıktan sonra ya da okuldan gelindiğinde eller yıkanmalı. Bu, bir davranış haline getirilmeli.”

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÖNEMLİ

“Bağışıklık sistemi güçlü insanlar daha az hastalanıyor. Vücut için gerekli olan meyve ve sebzeler tüketilmeli. Kendi kafalarına göre C vitamini almalarını önermiyoruz. Beslenmenin yanı sıra uyku düzeni, egzersiz yapmak, vücut kütle indeksinin normal sınırlarda olması önemli. Normal kiloda olmalılar. Obezite sorunu olanlar, hastalıklara çok daha fazla yakalanır.”

GRİP AŞISI ETKİLİ

“En önemli korunma yollarından biri de grip aşısı… Aşı, toplum düzeyinde yüzde 50-60’a yakın oranda vakaların düşmesini sağlıyor. Gelişmiş ülkelere göre Türkiye’de aşı yaptırma oranı son derece düşük. Aşı yaptırmamış olanlar, hala yaptırabilir. Yılda bir kere aşı yapılması gerekiyor. Özellikle kronik rahatsızlıkları olanların ve kalp hastalarının aşı yaptırmalarını öneriyoruz.”

GRİPTE ANTİBİYOTİĞE GEREK YOK

“Gribin tedavisi, influenzaya karşı kullanılan bir ilaç. Hasta olunduğu zaman ilk bir iki gün içerisinde ilaç alınması ciddi yarar sağlıyor. Bu hastalığın tedavisinde antibiyotiklerin yararlı olmadığını özel olarak vurgulayalım. Gribin etkeni, bir virüstür. Antibiyotikler, virüsleri etkilemez. Bu çok ciddi bir yanlış uygulamadır. Zararlı sonuçlara yol açan bir durumdur.”

(TRT Haber)