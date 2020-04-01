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Gripken korona olabilirsiniz

Gripken korona olabilirsiniz

Kovid-19'un yaz aylarında etkisini yitireceği ve farklı bir solunum virüsüne sahip insanların bu virüse yakalanmayacağı iddiasına bilim insanlarından yanıt geldi.

ABD’de yapılan yeni bir çalışmaya göre koronavirüs tanısı konulan her 5 kişiden biri farklı bir solunum virüsüne sahip. Bununla birlikte, koronavirüs için test edilen 562 kişinin analiz edildiği çalışmada, ortak bir solunum virüsü tanısı konmuş 10 kişiden birinin ise Kovid-19 ile birlikte enfekte olduğu tespit edildi. Bu durum insanların başka bir viral solunum yolu hastalığı varken koronaya yakalanabileceğini gösteriyor. İtalyan virolog Roberto Burioni ise sıcak havanın pandemiyi frenlemeye yardımcı olacağı iddialarını reddetti. 


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