Grip aşısı yaptıranlara önemli uyarı: Hepsine karşı korumaz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Mert Vural, hem grip hem de koronavirüsün çakışmaması için grip aşısına taleplerin arttığını belirterek, grip aşısı olanları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

DHA'da yer alan habere göre, Doç. Dr. İsmail Mert Vural, küresel salgından dolayı hem grip hem de koronavirüsün çakışmaması için grip aşısına büyük bir talep olduğunu kaydederek, "Farklı virüsler, farklı etkenler. 'Grip aşısı olunca Covid-19'dan korunacağız' diye bir durum yok. Grip aşısı bizi gripten koruyacak. Gribi yapan influenzadan koruyacak, onun da bazı suçlarından; her suçundan değil, aşıda olan suçundan koruyacak. 'İki salgının çakışmasını engelleyecek' diye düşünebiliriz. Grip aşısının direkt olarak Covid-19'dan koruyuculuğu bulunmamakta" dedi.

"REHAVETE KAPILMAYIN"

Doç. Dr. Vural, grip ile Covid-19'un aynı anda geçirilebileceği gibi farklı zamanlarda da geçirilebileceğine dikkat çekerek, "Peş peşe enfekte olabilirsiniz, illa da ikisi bir arada geçirilecek diye bir durum yok. İmmünite zayıflayınca birinden kaynaklı diğeri daha ağır geçirilebilir, enfeksiyonlara daha açık hale gelebiliriz. O noktada grip aşısının koruyuculuğu olacaktır. Grip geçirirken de immünetemizde bir baskılanma olduğu için diğer enfeksiyonlara açık hale gelebiliyoruz. Grip aşıları ile grip salgınından bir noktada kendimizi koruyacak olacağız. Grip aşısı olduktan sonra, 'ben aşı oldum' diye sakın rehavete kapılmayın. Grip aşıları, bütün griplere karşı koruyucu değildir. Geçen yıl en çok grip yapan influenza türlerine karşı koruyor olacaktır. Onun haricinde grip ve benzeri enfeksiyon yapan virüslere karşı koruyucu olmayacaktır, Covid-19 da bunların içinde, Covid-19'a ilişkin koruyucu olmayacaktır" diye konuştu.

"RİSK GRUPLARINA BIRAKMAMIZDA FAYDA VAR"

Doç. Dr. Vural, bu yıl grip aşısında önceliğin risk gruplarına verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu yıl grip aşısını bizim risk gruplarına bırakmamız lazım, tüm dünyada böyle. Kısıtlı bir üretim var tüm dünyada. Geçen yıllara göre ihtiyaç daha fazla. Geçen yıllar bu miktar yetebilirken, bu yıl belki de bizim biraz paniklememizden dolayı, o noktaya olan ilgimizden dolayı yetersiz gelebilir. Bu noktada bizim grip aşısını risk gruplarına bırakmamızda fayda var. Bunlar kimdir; 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan hastalarımız, birden fazla kronik hastalığı olan hastalarımız, aynı şekilde gebeler ve belli yaş altındaki çocuklara bırakmak faydalı olacaktır. Bu yıl herkes, 'ben gideyim grip aşımı olayım' diye düşünmesin. İmmünite bozukluğu olanlar, hem şeker hem diyabet hem de kalp ile ilgili sorunları bir arada geçirenler olabilir; ama net olarak bunlar kesinlikle grip aşısı yapsın diyemeyiz. Kronik hastalıklarda her zaman diyabet, tansiyon, kalp hastalığı olanlar risk altındadır. Birden fazla kronik hastalığı olanlar daha fazla risk altında olabilirler" ifadesini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN AYRI BİR PLANLAMA YAPILMIŞTIR"

Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık çalışanlarının aşılanması için bir çalışma yürüttüğünü belirten Doç. Dr. Vural, "Sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığı gelen aşı haricinde, sağlık personeline başka bir ihale ile aşılar alınıp, sağlık personeline bu aşılar ile ilgili bir planlama yapmıştır. Sağlık personelleri de risk altında; ama orada da riske bakmakta fayda olacaktır. Covid-19 servislerinde çalışan, acillerde, yoğun bakımlarda, enfeksiyon servislerinde çalışan sağlık personellerine öncelik vermekte fayda var. Sağlık Bakanlığı bu noktada planlamasını mutlaka yapmıştır. Bildiğim kadarıyla daha Türkiye'de aşılanma başlamadı. Ama halkımızın, risk grubundakilerin aşılanmasının bu hafta sonuna doğru başlamasını bekliyoruz" dedi.