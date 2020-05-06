Geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangileri? İşte SGK geri ödeme listesine alınan ilaçlar

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangileri? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid 19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi. SGK geri ödeme listesine alınan ilaçlar ile ilgili detaylar haberimizde..

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR HANGİLERİ?

"Kovid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594'e ulaştı." ifadelerini kullanan Selçuk, vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ile Kovid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan "oseltamivir" etken maddeli sistemik antiviral ilaç da bulunuyor.

NİSAN AYINDA 93 İLAÇ DAHİL EDİLDİ

Geçtiğimiz ay Bakan Selçuk; "4’ü kanser ve epilepsi, 3’ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” açıklamasında bulundu.