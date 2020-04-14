Filyasyon nedir? Sağlık Bakanı Koca'nın bahsettiği filyasyon yöntemi nedir, ne anlama geliyor?

Filyasyon kelime anlamı yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin corona virüsle mücadelesini anlatan Koca, filyasyon kelimesine dikkat çekti. Peki, Filyasyon ne demek? Filyasyon kelimesi ne anlama geliyor? İşte cevabı...

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

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Bakan Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e ulaştı."

Koca: "Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır."

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür."

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