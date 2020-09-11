Endonezya'da potansiyel Kovid-19 aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı

Kovid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Endonezya’da, Çinli şirkete ait potansiyel yeni tip koronavirüs aşısı olan bir gönüllü deneğin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AA'da yer alan haberde Rusmil, gönüllü kişinin, aşı sonrası vücudun bağışıklık kazanması için belirli süre evde kalınması protokollerine uymayarak şehirlerarası yaptığı seyahat nedeniyle Kovid-19’a yakalandığını ifade etti.

İKİ HAFTA BEKLEME SÜRELERİ VAR

Söz konusu kişinin aşı testinden virüsü kapmadığını bellirten Rusmil, ikinci aşı testi sonrası bağışıklık için 2 hafta bekleme süreleri olduğunu, gönüllülerin sağlık durumuna ilişkin de 6 ay gözleme ihtiyaç duyduklarını belirtti.

SÜREÇ 11 AĞUSTOS'TA BAŞLAMIŞTI

Endonezya, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma ortaklığında 11 Ağustos’ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

Çinli şirkete ait aşıyı ülkede ocak ayında kullanıma sunmaya hazırlanan hükümet, 2021 yılı sonuna kadar da 300 milyon doz aşı tedarik etmeyi planlıyor.