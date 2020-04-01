Ebeveynlere önemli uyarı: Evde teknoloji bağımlılığına dikkat!

Engin Deniz, “Evde, uzaktan eğitim dışında kalan zaman diliminde teknolojik araçların kullanımı ebeveyn kontrolünde olmalıdır. Teknolojik araçlar dışında da etkinlikler yapmayı planlamak, ev işlerimizi çocuklarımızla birlikte yapmak, birlikte kitap okumak gibi etkinliklerle biraz olsun teknolojik araçların kullanımının önüne geçilmesi gerekmektedir. Teknolojiye yaklaşımınızla onlara model olmaya çalışın.” dedi.