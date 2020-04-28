e-nabız koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? Koronavirüs test sonucu e- nabız'da!

e-nabız koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Test yaptıran kişiler konuyu yakından takip ediyor. E- nabız üzerinden tahlil, teşhis,reçete gibi bilgiler de öğrenilebiliniyor. Sağlık Bakanlığı coronavirüs test sonuçlarını e-nabız üzerinden erişime açıldığını aktarması üzerine vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Haberimizin içerisinden e-nabız coronavirüs sonucu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

E-NABIZ CORONAVİRÜS (COVİD-19) SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi. E-nabız, Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlar için geliştirdiği ve vatandaşların hizmetine sunduğu bir uygulamadır. ,

E-nabız; muayenelerinizi, tahlil sonuçlarınızı, tedavilerinizi, değerlerinizi, doktorlarınızı ve gittiğiniz hastanelerin detaylı bir dökümünün olduğu tıbbi özgeçmişinizin tamamını görüntüleyebildiğiniz bir bireysel sağlık kaydı sisteminin adıdır. E-devlet ile başlayan süreç e-nabız ile devam etmektedir.

E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

112 ACIL SERVİSİ E-NABIZ’DA

E-nabız sistemi ile birlikte acil sağlık sorunlarında hemen ambulansa haber verebilir, bulunduğunuz konumu anında paylaşabilir böylece zaman kayıplarını engelleyebilirsiniz. Bu sistemi yalnızca kendiniz için değil etrafınızdaki herhangi biri içinde kullanabilirsiniz