DSÖ'nün Yeni Görülen Hastalıklar Bölüm Başkanı Maria Van Kerkhove: 30'lu yaşlarda ölüm artıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün Yeni Görülen Hastalıklar Bölüm Başkanı Maria Van Kerkhove, korona ölümlerinde yaş ortalamasının azaldığını şu sözlerle anlattı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün Yeni Görülen Hastalıklar Bölüm Başkanı Maria Van Kerkhove, korona ölümlerinde yaş ortalamasının azaldığını şu sözlerle anlattı: “Bazı ülkelerde 30’larındaki, 40’larındaki ve 50’lerindeki insanların daha çok oranlarda yoğun bakımda olduğunu ve öldüğünü görüyoruz. İtalya’da yoğun bakımdakilerin oranı yüzde 15’i 50 yaşında, Güney Kore’de ise her 6 ölümden 1’i 60 yaşın altında.”