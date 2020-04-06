Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7433
  • 7,2987
  • 349.838
  • 89552.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Sağlık
    3. >
  3. DSÖ'nün Yeni Görülen Hastalıklar Bölüm Başkanı Maria Van Kerkhove: 30'lu yaşlarda ölüm artıyor

DSÖ'nün Yeni Görülen Hastalıklar Bölüm Başkanı Maria Van Kerkhove: 30'lu yaşlarda ölüm artıyor

DSÖ'nün Yeni Görülen Hastalıklar Bölüm Başkanı Maria Van Kerkhove: 30'lu yaşlarda ölüm artıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün Yeni Görülen Hastalıklar Bölüm Başkanı Maria Van Kerkhove, korona ölümlerinde yaş ortalamasının azaldığını şu sözlerle anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Yeni Görülen Hastalıklar Bölüm Başkanı Maria Van Kerkhove, korona ölümlerinde yaş ortalamasının azaldığını şu sözlerle anlattı: “Bazı ülkelerde 30’larındaki, 40’larındaki ve 50’lerindeki insanların daha çok oranlarda yoğun bakımda olduğunu ve öldüğünü görüyoruz. İtalya’da yoğun bakımdakilerin oranı yüzde 15’i 50 yaşında, Güney Kore’de ise her 6 ölümden 1’i 60 yaşın altında.”


Sağlık çalışanlarından koronavirüs hastalarına 'halay'lı moral desteği

Sağlık çalışanlarından koronavirüs hastalarına 'halay'lı moral desteği

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Turp suyu böbrek taşını düşürür

Enginarın bilinmeyen faydaları ortaya çıktı