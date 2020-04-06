DSÖ'nün Yeni Görülen Hastalıklar Bölüm Başkanı Maria Van Kerkhove: 30'lu yaşlarda ölüm artıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün Yeni Görülen Hastalıklar Bölüm Başkanı Maria Van Kerkhove, korona ölümlerinde yaş ortalamasının azaldığını şu sözlerle anlattı: “Bazı ülkelerde 30’larındaki, 40’larındaki ve 50’lerindeki insanların daha çok oranlarda yoğun bakımda olduğunu ve öldüğünü görüyoruz. İtalya’da yoğun bakımdakilerin oranı yüzde 15’i 50 yaşında, Güney Kore’de ise her 6 ölümden 1’i 60 yaşın altında.”