DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier: Virüsün bitmesi aşı ve ilacın bulunmasına bağlı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, eldiven kullanımı için vatandaşı uyardı. Lindmeier, “Eldiven taktınız bir şeye dokunuz ve çıkardıysanız, evet elleriniz korunmuş olur. Ama saatlerce giyip, eldivenle yüzünüze dokunuyorsanız bu yanlış” dedi. İşte Lindmeier’ın salgına dair yaptığı çarpıcı açıklamalar: “Virüs, damlacık yoluyla bulaşıyor, havadan değil.

DSÖ’DE 10 VAKA ÇIKTI



Virüsü 1 kişinin 5 kişiye bulaştırma verisi bir ortalamadır. 16 kişiye bulaşı mümkündür, ama bu henüz ortalamayı değiştirmiş değil. Virüsün bitmesi tamamen aşı ve ilaç çalışmalarına bağlı. Dolayısıyla bu konuda, bu noktada bir öngörümüz yok. Aşının 12-18 aya ancak üretilebileceği biliniyor. Bunun üretime geçilmesi daha uzun süre. Ama aşı kuşkusuz bu mücadelede başarılı olmamız için çok önemli. DSÖ’nün Cenevre ofisinde 10 kişide vaka görüldü.”