Down Sendromu ve otizme karşı farkındalık atağı

Yelda GÖKDAĞ

2018 yılında ülke genelinde 667 bin çocuk sağlık taramasından geçirildi. Bin 803 çocuğa otizm ve Down Sendromu tanısı konuldu, 15 bin çocukta risk tespit edildi. TBMM'ye konu hakkında bilgi veren Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanı Dr. Esra Alataş “Özel çocukların aileleriyle birlikte yürütülecek program 2021'e kadar uygulamaya girecek. Aile merkezli bu programla her türlü destek sağlanacak” dedi.