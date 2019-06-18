Down Sendromu ve otizme karşı farkındalık atağı
Sağlık Bakanlığı, Down Sendromlu ve otizmli çocukların tespiti, tedavisi ve gelişim süreçlerinin takibi için başlattığı çalışmaları yoğunlaştırdı.
Yelda GÖKDAĞ
2018 yılında ülke genelinde 667 bin çocuk sağlık taramasından geçirildi. Bin 803 çocuğa otizm ve Down Sendromu tanısı konuldu, 15 bin çocukta risk tespit edildi. TBMM'ye konu hakkında bilgi veren Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanı Dr. Esra Alataş “Özel çocukların aileleriyle birlikte yürütülecek program 2021'e kadar uygulamaya girecek. Aile merkezli bu programla her türlü destek sağlanacak” dedi.