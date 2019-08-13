Dondurucuda lezzet var

Derin dondurucuda bekleyen ve dinlenen et, daha lezzetli oluyor, kolay sindiriliyor, hazımsızlığa neden olmuyor. Bayramda, kurban etinin de doğru tüketilmesi gerekiyor. Uzmanlar, kurban etinin kısımlarını ve nasıl pişirilmesi gerektiğini şöyle sıralıyor...

BİFTEK: Kurbanın diz ekleminin üst kısmıdır. Alt kısmına incik denir. Buttan, böbreğin altından çıkar, etin en kıymetli yeridir. Sinir ve yağ hiç yoktur.

ANTRİKOT: Hayvanın kol kısmından elde edilir. Birinci kalite biftektir. Mangal türü tüketime uygundur. Bahçe ya da balkonlarda barbekü yapmayı seven tüketiciler tercih eder.

NUAR: Budun farklı bir parçasıdır, bacaktan karına doğru olan kısmı, sinir ve yağ yoktur. Halk arasında rosto olarak da isimlendirilen birinci kalite ettir. Haşlanır ve rosto yapılır.

KONTRNUAR: Nuarın komşusudur. Salçalık biftek olarak tüketilebilecek en ideal bölümdür. Teflon tava ya da ızgarada pişirildiğinde sert olacağı için sulu pişirilmelidir. Sosla pişirilen biftek yemekleri için tercih edilmelidir.

TRANÇ: Tas kebap yapmak için çok uygundur.

DÖŞ: Göğüs etidir. Genelde kıyma ve kuşbaşı için kullanılır.

PENÇATA: Karın boşluğuna denir. Kıyma yapılır.

KONTRFİLE: Butta kalan kuyruk sokumu tarafı, birinci kalite ızgaralık biftek elde edilen bölümdür. Çöp şiş yapımı için tercih edilir. Kuşbaşı doğranarak da kullanılabilir.

BONFİLE: Birinci kalite bifteklik ettir. Teflon tava ya da ızgarada, standart pişirme yöntemi ile tüketilir. Alternatif kullanım biçimleri fondü ve böfstrogonof şekliyledir.

SOKUM: Izgara biftek çıkartılan bölümdür. Şiş ve tas kebabı için iyi kalitede et verir.

YUMURTA: Salçalı biftek olarak tüketilir. Soslu ve salçalı hazırlanan dana sote ve tas kebabı için idealdir.

GERDAN: Genellikle kıyma çeşitleri, dana sote, tas kebabı bu bölümlerden hazırlanır.

İNCİK: Haşlama türüdür.