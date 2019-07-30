Dış kulak iltihabı diyabetlileri tehdit ediyor

Yaz aylarında deniz ve havuz sezonunun açılmasıyla birlikte sıkça görülen rahatsızlıklardan biri de dış kulak iltihabıdır. Genellikle orta kulak iltihabıyla karıştırılabilen ve panik yaratan bu durumun tedavisi ise oldukça basittir. Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kaan Akacun, dış kulak iltihabıyla ilgili şu bilgileri verdi:

Pis havlu kullanmayın

Tıptaki adıyla ‘Otitis Eksterna’ ya da dış kulak yolu iltihabı olarak bilinen hastalık, dış kulak yolu cildinin ve kıl köklerinin iltihaplanması anlamına gelir. Bu hastalığın en yaygın sebepleri; havuz ve deniz suyu gibi kirli, kontamine olmuş sularla temas ya da enfekte materyallerle (pamuklu kulak çubukları, pis havlular gibi) kulağın kurulanması, temizlenmeye çalışılmasıdır. Her yaş grubunu içine alabilir ama kendini korumada yetersiz olan çocuklarda ve diyabet hastalarında daha sık görülür.

Belirtiler ise tipiktir; şiddetli kulak ağrısı, dış kulak yolunda şişlik ve kızarıklık. Eğer tedavi edilmezse enfeksiyon, kemik ve kıkırdak dokulara yayılarak ciddi sonuçlara yol açabilir. En çok da orta kulak iltihaplarıyla karıştırılır ancak dış kulak yolu iltihaplanmalarında orta kulak sağlam olduğu için işitme kayıpları görülmez. Fakat müdahale edilmez ve hastalık ilerlerse, dış kulak yolunda ödem oluşacağından ileri dönemlerinde işitme kayıpları görülebilir.

Kulak çubuğu kulak için değil!

“Konulan teşhisin ardından eğer diyabet gibi eşlik eden bir hastalık yoksa tedavide; kulak damlaları, antibiyotikli, kortizonlu merhemler ve ödem giderici (antienflamatuar) ilaçlar kullanılır” diyen Op. Dr. Kaan Akacun şöyle konuştu: “Eğer hastalık erken safhada teşhis edilmiş ve yandaş hastalıklar da yoksa ağızdan antibiyotik kullanmadan kolayca tedavi edilir. İlk 48 saat kulağa su kaçırmamak, enfekte sulardan korumak ve kulağı yabancı cisimlerle karıştırmamak korunmada çok önemlidir. Kulakta kullanılmaması gereken bu çubuklarla kulağını karıştırırken zarını delen oldukça fazla hastayla karşılaşıyoruz. Hatta öyle ki kulak içi kemiklerini bile onarılamaz bir şekilde yaralıyorlar. Kulak çubukları, dış kulak iltihabından, zar ve kulak kemiği hasarına kadar pek çok duruma yol açıyor.