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D vitamini eksikliği lösemiyi tetikliyor

D vitamini eksikliği lösemiyi tetikliyor

Vücutta kemik gelişimi dışında pek çok organ sisteminde görev yapan D vitamininin eksikliği birçok ciddi hastalığın oluşumunda rol aldığı gibi lösemiyi de tetikleyebiliyor.

D vitamininin eksikliği birçok ciddi hastalığın oluşumunda rol aldığı gibi lösemiyi de tetikleyebiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Müge Gökçe konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Güneş ışığına maruziyetin az olması nedeni ile kutup bölgelerine yakın yerlerde yaşayan insanlarda D vitamin eksikliği daha sık görülürken, Ekvator'a yaklaştıkça D vitamini eksikliği oranının düştüğü görülmektedir. Yapılan çalışmalar Ekvator ülkelerinde çocukluk çağı lösemilerine daha az rastlandığını göstermektedir. Lösemi tanısı alan hastaların birçoğunda D vitamini eksikliği saptandığı gibi, D vitamini eksikliğinin devam etmesi tedavi başarısını da olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca yapılan laboratuvar çalışmalarında; D vitaminin bazı lösemi hücrelerine etki gösterdiği bilinmektedir. D vitamini eksikliği tek başına lösemiye neden olmaz ancak risk faktörüdür. 

Giderek büyüyen bezelere dikkat 

Akut ve kronik olmak üzere 2 tip lösemi var.Çocukluk çağında en sık görülen tipi akut lenfoblastik lösemi. Ateş, solukluk, halsizlik, yorgunluk, vücutta morluklar, tekrarlayan anlamsız burun ve diş eti kanamaları, özellikle ağrı kesiciye yanıtsız kemik ağrıları, boyunda bezeler löseminin belirtileri olabilir. Boyundaki bezeler bazı enfeksiyonlarda da ortaya çıkabilir. Ancak antibiyotik tedavisiyle küçülmeyen ya da giderek büyüyen boyun bezeleri olması durumunda mutlaka bir çocuk hematoloji uzmanına görünmek gereklidir.

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