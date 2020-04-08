Corona virüs aplikasyonu nedir, zorunlu mu? Aplikasyon ne demek? İşte detaylar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, coronavirüs vakaları ile şüpheli olan vakaların takibi için bir çalışma yapıldığını açıkladı. Bakan Koca "Vakaları, vaka teması olanları, şüpheli vakaları takip etmek için kullanımı zorunlu bir APLİKASYON geliştirdik. Evde izolasyon kuralına uyulup uyulmadığını tespit edeceğiz. İzolasyon ihlalinin yaptırımı olacak. Sistem bir iki gün içinde devreye girecek." dedi. Corona virüs aplikasyonu nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

CORONA VİRÜS APLİKASYONU NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aplikasyon hakkında açıklamaları şu şekilde:

"Vakalarımızı ve temasta olanları takip etmek ve vakaların özellikle izole olmalarını sağlamak için bir çalışma yaptık. Bu 3 operatör ve BTK’nın içinde olduğu bir tablo. Önümüzdeki 3 gün içinde devrede olacak. Bir aplikasyon geliştirildi.

Bu hastalarımız aplikasyonu indirmek zorundalar. Hem takip edilecek hem de durumlarını anlık görecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Evde izole olmasını hatırlatan bir sistemden bahsediyorum. Bununla ilgili açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılmış olacak. İnsanlık nice büyük tehlikelerin hakkından geldi. Burada da başarıya ulaşacağız. Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar kazanmasını bekliyoruz. Herkes kurallara uysun, emin olun bu hasarı en aza indireceğiz"

APLİKASYON NE DEMEK?

Aplikasyon kelimesi en temel şekliyle uygulama anlamına geliyor. Aplikasyonlar, akıllı telefonlarda indirilebiliyor.