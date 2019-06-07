Çocuğunuzu sokağa çıkmasın diye bilgisayar bağımlısı yapmayın

Osman ?Nuri CERİT / ANKARA

Davranışsal bağımlılıkların başında gelen ve özellikle çocukları hedef alan dijital bağımlılık tehdit boyutunu her geçen gün artırıyor. AKŞAM’a konuşan Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, özellikle dijital oyunların çocuk ve gençleri intihara kadar sürükleyen tehditler içerdiğini vurgulayarak ailelerin ergenlik döneminde çocuklara yönelik hatalı yaklaşımlarının dijital bağımlılığa zemin hazırladığını belirtti. Dijital oyunların çocukları aptallaştırmaya götürdüğünün altını çizen Dilci, “Dijital oyunlar, çocukları oyunda tutabilmek için basit tekniklerle kendilerini takibe zorluyor. Bu durum çocuğun düşüncesine ket vuruyor. Çocuklarda hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de zeka gelişimini olumsuz etkiliyor” dedi.

OYUN OYNASA DA BAŞARILI

Bazı ailelerin duyarsız olduğunu belirten Dilci, şöyle konuştu: Belki ilerde dijital oyun yazılımcısı olur’, ‘Ne kadar oyun oynasa da yine de derslerinde başarılı’, ‘Dışarda kötü alışkanlıklar edineceğine evde oyunla meşgul oluyor’ gibi bahaneler üretiyorlar.”

1.5 YAŞA KADAR DiJiTAL DiYET

"1,5 yaşına kadar dijital nesne ile temasını engelleyin. 3- 5 yaşta aile gözetiminde 45 dakikayla sınırlayın. 6 -8 arasında 1 saate izin verin. 9-12 yaşta ödül olarak kullanın. 13 yaş ve üzeri gençlerde sağlam ilişkiler kurmak kaydıyla dijital nesneleri kullanmalarına izin verin."