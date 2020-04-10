ÇKYS ortak portal nedir?Sağlık Bakanlığı ÇKYS sorgulama nasıl yapılır?

ÇKYS portal hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık ÇKYS ortak portal nedir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Tüm ülkelerde uygulanan bir sağlık projesi olan ÇKYS, , Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi şeklinde ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı ÇKYS sorgulama nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda bulunan bu sistem de amacı daha modern bir sağlık sistemi oluşturmaktır. Haberimizin içerisinden ÇKYS hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ÇKYS PORTAL NEDİR?

ÇKYS, Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi anlamına gelen kısaltmadır. ÇKYS bir sağlık projesidir. ÇKYS dünya da ülkeler arasındau uygulanan ve geçerliliği olan sağlık projesidir. ÇKYS tarihi 1 Eylül 1997 yılına dayanmaktadır. Bu sistem sağlık bakanlığı ve ona bağlı bütün il sağlık müdürlüğünde geçerli sistemdir.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi,Malzeme Kaynak Yönetim Sistem,Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi,Sağlık Bakanlığına bağlı tüm binaların kodu, mahal bilgileri ve tapu bilgileri, yangın denetimleri, Deprem analizleri, Fatura tüketimleri ikame bilgilerini yer aldığı, sistemin bütünüdür.

ÇKYS ZİMMET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇKYS ZİMMET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÇKYS zimmet sorgulama sistemi sayesinde tüm sağlık personeli kolaylıkla üzerine zimmetli olduğu eşyalar hakkında bilgi alabilmektedir.

ÇKYS sorgulama işlemi yoluyla, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan bütün personel sağlık teknikerleri, doktorlar, hemşireler veya bunun gibi bakanlık bünyesinde çalışan personelin, zimmet bilgilerine ulaşıp aynı zamanda görev yeri hakkında da bilgi sağlamaktadır.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki çalışan personelin işini kolaylaştırmak niyetiyle Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi yazılım birimine hazırlatmış olduğu bu sorgulama platformu vasıtasıyla ÇKYS atama sorgulama işlemi de gerçekleştirilmektedir. Sağlık Bakanlığı personellerinin nerede görev yapacağını kolaylıkla öğrenebilmesine imkan sağlar. Bu sistemin aynı zamanda kısa yolları da mevcuttur.