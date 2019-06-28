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  3. Çin greyfurtundan yerli Michael Jackson kremi

Çin greyfurtundan yerli Michael Jackson kremi

Çin greyfurtundan yerli Michael Jackson kremi

Gazi ve Hacettepe Üniversiteleri, ‘Çin greyfurtndan yerli krem üretti. Organik ürün “En İyi Akademik Buluş” ödülünü kazandı.

Akdeniz ikliminde yetişen ve Çin greyfurtu olarak da bilinen “Pomelo” adlı narenciyeden cilt rengini açan organik el kremi üretildi. Gazi ve Hacettepe Üniversiteleri tarafından oluşturulan heyet, Pomelo kabuklarının renk açma işlevinden yola çıktı. Basit laboratuvar ortamında geliştirilen formül, Uluslararası Buluş Dernekleri Federasyonu’nun “En İyi Akademik Buluş” ödülünü kazandı. Yerli ve milli krem, Uluslararası Bilimsel Keşifler Fuarı’nın Gümüş Madalya ödülünü de layık görüldü. ABD’den de patent almayı başaran krem hakkında konuşan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki kadınların daha koyu renkli cildi olduğunu belirterek, “Cilt renklerini açmak için kozmetik pazara yöneliyorlar. Bu tür ürünleri, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarlarına kolaylıkla sunabiliriz” dedi.

Cilt rengini açmak için servet harcamıştı

2009’da ölen siyahi dünya starı Michael Jackson, ten rengini açık hale getirmek için milyonlarca dolar harcamıştı. Kullandığı bazı kimyasallarla bir dizi operasyon için kozmetik sektörüne de servet yatırmıştı.

 

 

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