Cildin büyük düşmanı kolajen eksikliği

KOLAJEN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kolajen, birbirinin üzerine sarılmış üç aminoasit zincirinden oluşan büyük moleküllü yapısal bir proteindir. Ağırlıkla prolin, glisin ve hidroksiprolin aminoasitlerinin oluşturduğu esnek ve güçlü bir yapıya sahip olan kolajen yapıştırıcı özelliği ile cilt bütünlüğünüzü sağlar ve vücudunuzu güçlendirir. Tendonlar, bağlar, kıkırdak ve kemikler dahil tüm bağ dokularımızın bütünlüğünü, esnekliğini ve cilt yenilenmesini sağlayan kolajen vücudumuzdaki proteinlerin yaklaşık %30’unu oluşturur.

İnsan vücudu doğal olarak kolajen üretir. Bununla birlikte, zamanla, bu proteinin üretimi yavaşlar.

Sonuç olarak, bir kişinin cildi, birçok kişinin “esneklik” olarak adlandırdığı bir süreç olan yeniden şekillenme yeteneğini kaybetmeye başlar. Bu meydana geldiğinde, kırışıklıklar oluşmaya başlar.

KOLEJENİN FAYDALARI

Daha iyi bir cilt

Kolajen takviyeleri alan insanlar, cildinin görünümünü ve genel sağlığını iyileştirmek istiyorlar. Yapılan araştırmalara göre kolajen ciltteki kırışıklıkların giderilmesinde yardımcı olduğu belirtilmiştir.

Eklem Sağlığı

Yaşlandıkça eklemlerde deforme başlar. Özellikle, eklemlerin süngerimsi kıkırdağı yıpranmaya başlar. Kolajen takviyelerinin eklemlerdeki kıkırdağın bozulmasını düzeltmeye veya önlemeye yardımcı olabileceğini gösteren bazı kanıtlar vardır.

Kas Kütlesi artışı

Kolajen takviyelerinin kullanılmasının kas kütlesini artırmaya yardımcı olabileceğini gösteren bazı kanıtlar vardır.

Kemik Kaybı Önlenmesi

Bir kişi yaşlandıkça ve kolajen üretimi yavaşladıkça, kişi kemikleri güçlü ve destekli tutmak için gerekli kolajeni kaybettikçe kemikler zayıflayabilir.

Kolajen önemli miktarda kemik yapısını oluşturur ve kemikleri güçlü tutmaya yardımcı olur.

Kolajen eksikliğinde neler olur?

Yaşlandıkça azalan kolajen miktarı bir dizi sağlık endişesine yol açar. 40 yaşından sonra, kolajen eksikliği belirtileri daha belirgin hale gelmeye başlar.

Aşağıdaki bazı belirtilere sahipseniz kolajen eksikliği yaşıyor olabilirsiniz;

Eklem ağrısı

Kolajen eklem fonksiyonunda önemli bir rol oynar. Bozulmaya başladığında, eklemlerinizin alevlenmesini en aza indirir. Bu, kademeli olarak artrite dönüşebilen aşırı sürtünmeye yol açabilir.

Kırışıklık

Kırışıklıklar yaşlanmanın doğal bir belirtisidir. Kolajen depoları tükenmeye başladığında, cildin yapısının bir kısmını kaybetmesine neden olurlar. Neyse ki, yeni araştırmalar, doğru kolajen takviyelerini almanız koşuluyla, azalan kolajen seviyelerinin neden olduğu kırışıklıkların tersine çevrilebileceğini göstermektedir.

Ağrıyan kaslar

Kolajen kasların kemiklere ve bağlara bağlanmasında önemli bir rol oynar. Kolajen lifleri zayıflamaya başladığında, bu yapılara olan bağlantıyı zayıflatabilir, bu da ek sürtünme ve ağrıyan kaslara yol açabilir.

Kan Basıncı Sorunları

Kan damarlarınızın duvarları kolajenden oluşur. Yaşlandıkça bozulmaya başladığında, vücudunuzun kan akışını düzenlemesi daha zor olabilir. Anormal kan basıncı ile ilişkili bir dizi semptom yaşanabilir.

Örneğin:

Sık sık baş ağrısı

Göğüs ağrısı

Baş dönmesi

Yorgunluk

Çoğu insan yaşlanmanın neden olduğu estetik problemlerle başa çıkmak için kolajen takviyeleri alırken, anormal kan basıncı, zayıflamış kolajenin neden olduğu en ciddi problemlerden biridir. Uygun tedavi alınmazsa yaşam kalitenizi belirgin şekilde düşürebilir.

Amerikan Kalp Derneği, düşük kolajen seviyelerinin tipik olarak düşük kan basıncı ile ilişkili olduğunu bildirmektedir. Bu, hastaların kolajen takviyeleri ile düşük tansiyon sorunlarını düzeltebileceği anlamına gelir.

Kolajen seçerken ve kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Kolajen seçerken ürün seçimine dikkat etmek gerekmektedir. Doğru üretici, doğru hammadde, doğru ürün önem taşımaktadır. Kolajen takviye olarak alındığında sindirim sisteminde aminoasitlere parçalanır ve aminoasit olarak kana karışır. Bu sorunu biraz olsun aşabilmek adına ise kolajenin biraz daha parçalanmış hali olan hidrolize kolajen içeren takviyeler geliştirilmiştir. Kolajenin hidrolize formu (Kolajen Peptit) tercih edilmelidir. Minimum 2,5 g ile 10 g Kolajen peptit içeren ürünler tercih edilmelidir.

Kolajenin pek çok farklı tipleri vardır. Farklı dokularda farklı yoğunlukta bulunmaktadır. Cildin yüzde 70’ ini Tip 1 ve Tip 3 kolajen oluşturmaktadır. Örneğin, cilt, saç, tırnaklar için bir takviye seçilecekse tip1 ve tip 3 kolajen ağırlıklı seçilmelidir. Kolajen takviyesine başlamadan önce doktora danışılması önemlidir. Aksi durumda hamileler, emziren anneler, diyabet hastaları istenmeyen durumlarla karşılaşabilir.

Kendi kolajenini korumak için;

Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek, sigara içmemek, güneşten korunmak vücuttaki kendi kolajenimizi korumak açısından önemlidir.

Reneva hakkında

1982 yılından bugüne Tuz sektöründe faaliyet gösteren Estuz A.Ş. gıda sektöründeki tecrübesi ve birikimleriyle yeni bir markayı tüketiciyle buluşturmuştur.

Kolajen içerikli Takviye Edici Gıda ürünleri Reneva markası altında toplanmıştır. Reneva doğuşuyla birlikte Türkiye ile birlikte Dünya’da da birçok ilke imza atmıştır. Rafa çıkışından itibaren bugüne kadar Ar-Ge çalışmaları devam etmiş ve portföylerinde yer alan 2 çeşit ürün sayısı 11’e yükselmiştir. Likit formunda ki ürünlerden sonra Saşe ve Shot formlarıyla ürün çeşitliliği arttırılmıştır. Amerika başta olmak üzere Katar, İsrail, Romanya, Suudi Arabistan, KKTC, Ukrayna ve Bosna Hersek’e Reneva ürünleri ihracatı gerçekleşmiştir. Bu ülkeler dışında yeni ülkelerle görüşmeler devam etmektedir. 2021 yılı hedefi “Her Kıtada Reneva” olacaktır. Her kıtada Reneva ürünlerinin talep ediliyor olmasıyla ülkemiz için katma değer yaratırken işgücünün artacak olmasıyla da daha fazla kişiye istihdam yaratılmış olacaktır.