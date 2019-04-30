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Bu besinler 5 hastalığa şifa oluyor

Bu besinler 5 hastalığa şifa oluyor

Hangi hastalığa hangi besinin iyi geldiğini bildiğiniz takdirde, hastalıklara yakalanmadan onlara karşı tedbir alabileceksiniz.

Havuç, enginar, portakal, sarımsak ve ıspanak gibi besinlerle diş çürümesi, grip, kolesterol, karaciğer sorunları ve baş ağrısı gibi sorunlara önlem oluşturabilirsiniz.

BAŞ AĞRISI / HAVUÇ

Unutkanlık ve alzheimer risklerini azaltan havuç, baş ağrısı sorunu için de adeta panzehir işlevi görmektedir. Haftada en az iki defa havuç tüketerek, havucun baş ağrısını önleme özelliğinden faydalanabilirsiniz.

KARACİĞER / ENGİNAR

Karaciğer iltihaplarını gidermek için enginar tüketebilirsiniz. Haftada bir defa enginar tüketerek karaciğerdeki toksinleri temizleyebilirsiniz.

DİŞ ÇÜRÜMESİ / ISPANAK

İyot, magnezyum ve fosfor yönünden zengin olan ıspanak, kas ve kemik gelişimi için de önemlidir. Diş çürümesi ve diş köklerinde iltihap oluşumunu engelleyen sarımsak, vücudun demir ihtiyacını karşılamada önemli bir besin kaynağıdır.

GRİP / PORTAKAL

C vitamini yönünden zengin olan portakal, bağışıklığın güçlenmesini sağlayarak vücudun direncini artırır.

KOLESTEROL / SARIMSAK

Yüksek oranda antioksidan içeren sarımsak, zararlı toksinleri azaltır. Sarımsağın bu özelliği vücutta kanın dengelenmesini ve damar tıkanıklıklarını engeller. Sarımsak kalp rahatsızlıkları için de risk azaltıcı etki gösterir.

(YENİKADİN.COM)

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