Bipolar nedir? Bipolar bozukluğu ne demek, belirtileri nelerdir?
Bipolar nedir? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kişinin ruhsal durumu ifade eden bipolar bozukluğu genetik ya da sonradan da ortaya çıkabilir. Bipolar bozukluğu ne demek, belirtileri nelerdir? Ünlü şarkıcı Selena Gomez'in kendisine bipolar teşhisi konulduğunu açıklamasının ardından, bipolar konu merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...
Bipolar bozukluğu ne demek, belirtileri nelerdir? En belirgin özelliği kişinin ruh halinin sürekli değişmesi olarak adlandırılabilir. Ünlü şarkıcı Selena Gomez'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine bipolar teşhisi konulduğunu açıkladı. Manik depresyon olarak geçen Bipolar bozukluğu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİPOLAR BOZUKLUĞU NEDİR?
Bipolar bozukluk, kişinin bir anda kendini çok iyi hissederken, bir süre sonra içine kapanık bir hale gelmesine neden olabilir. Bipolar bozukluk, kişinin manik depresyon tanımına da uyan ruh hallerine bürünmesine sebep olabilir. Bu nedenle hastalığa tanı konma aşamasında, psikologlar tarafından yapılacak değerlendirme büyük önem arz etmektedir.
BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?
MANİ DÖNEMDE;
Aşırı neşe
Olayların merkezinde olma duygusu
Hiperaktivite
Geçmişe oranla daha az uyku
Cinsel dürtülerde artış
Aşırı özgüven
Odaklanmada güçlük yaşama
Halüsinasyon görme
Hızlı konuşma
Yaratıcılık
Alkol ve uyuşturucu kullanımı
Sabırsızlık
Sürekli para harcama
Huzursuzluk gibi duyguların uç noktada yaşanmasıdır.
DEPRESİF DÖNEMDE;
Uzun süre uyuma isteği
Yorgunluk
Keyifsizlik
Olaylara konsantre olmada zorluk çekme
Suçluluk hissetme
Umutsuzluk hali
Sürekli kuşku duyma
İştahsızlık
Sanrılar görme
Uyumada zorluk çekme
Çevresindeki insanlarla sürekli tartışma hali
Azalan cinsel istek
İntihar düşünceleri
Günlük işleri yerine getirememe şeklinde görülür
Karma dönemde ise her iki atağa ait belirtilerinde sıklıkla görüldüğü bir dönemdir. Kişi çok mutlu bir ruh hali içerisindeyken, belirli bir süre sonra kendinden şüphelenibilecek duruma gelebilir.