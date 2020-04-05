Bipolar bozukluğu nedir? Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir?

Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir? En belirgin özelliği kişinin ruh halinin sürekli değişmesi olarak adlandırılabilir. Ünlü şarkıcı Selena Gomez'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine bipolar teşhisi konulduğunu açıkladı. Manik depresyon olarak geçen Bipolar bozukluğu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİPOLAR BOZUKLUĞU NEDİR?

Bipolar bozukluk, kişinin bir anda kendini çok iyi hissederken, bir süre sonra içine kapanık bir hale gelmesine neden olabilir. Bipolar bozukluk, kişinin manik depresyon tanımına da uyan ruh hallerine bürünmesine sebep olabilir. Bu nedenle hastalığa tanı konma aşamasında, psikologlar tarafından yapılacak değerlendirme büyük önem arz etmektedir.

BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

MANİ DÖNEMDE;

Aşırı neşe

Olayların merkezinde olma duygusu

Hiperaktivite

Geçmişe oranla daha az uyku

Cinsel dürtülerde artış

Aşırı özgüven

Odaklanmada güçlük yaşama

Halüsinasyon görme

Hızlı konuşma

Yaratıcılık

Alkol ve uyuşturucu kullanımı

Sabırsızlık

Sürekli para harcama

Huzursuzluk gibi duyguların uç noktada yaşanmasıdır.

DEPRESİF DÖNEMDE;

Uzun süre uyuma isteği

Yorgunluk

Keyifsizlik

Olaylara konsantre olmada zorluk çekme

Suçluluk hissetme

Umutsuzluk hali

Sürekli kuşku duyma

İştahsızlık

Sanrılar görme

Uyumada zorluk çekme

Çevresindeki insanlarla sürekli tartışma hali

Azalan cinsel istek

İntihar düşünceleri

Günlük işleri yerine getirememe şeklinde görülür

Karma dönemde ise her iki atağa ait belirtilerinde sıklıkla görüldüğü bir dönemdir. Kişi çok mutlu bir ruh hali içerisindeyken, belirli bir süre sonra kendinden şüphelenibilecek duruma gelebilir.