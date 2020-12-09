BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'den bir müjde daha: 20 yıl içinde kanseri yeneriz

Kovid-19 aşısıyla adını duyuran BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, kanserle savaş konusunda da insanlara umut veren bir açıklamada bulundu.

DEVRİM GÖRECEĞİZ



Telegraph gazetesine konuşan Uğur Şahin, “Aşıda yer alan mRNA (mesajcı RNA) teknolojisi başlangıçta kanserle savaşmak için geliştirildi. Ben koronavirüs aşısının geliştirilmesiyle önümüzdeki 20 yıl içinde kanserle mücadele konusunda bir devrim göreceğimizi düşünüyorum. İnsan vücudu en basit anlatımla, hücrelerine belirli proteinleri üretmeleri talimatını vererek çalışır ve bu proteinler daha sonra bir antikor tepkisi oluşturur” dedi. Aşının -70 derecede taşınmasıyla ilgili soruya ise Şahin, “Doğru planlama ile hiçbir zorluk olmaz” yanıtını verdi.