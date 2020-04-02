Bilim Kurulu'ndan vatandaşa çağrı: 4 gün daha evde kalırsak vakalar inişe geçer

Test sayısının her geçen gün artmasına rağmen yeni vaka sayısındaki düşüşe dikkat çeken Kara, “Pozitif vaka sayımızı 23-30 Mart tarihleri arasındaki bantta tutmayı başarabilirsek, Türkiye virüsle mücadelede önemli bir mesafe almış olacak. Tabloyu 4-5 gün daha korursak inişe geçeriz. Bunun için de özellikle pazar gününe kadar evde kalmalıyız” dedi.

BU BİZİM UMUT IŞIĞIMIZ



Türkiye’de grafiğin yükselmemesinin tek nedeni olarak da vatandaşın çağrılara uymasını gösteren Ateş Kara, şu çağrıyı yaptı: “Eğer eğilim böyle devam ederse, alınan tedbirlerin işe yaradığını göreceğiz. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın biraz daha dişini sıkarak bu hafta sonuna kadar evde kal çağrılarına uyması. Bu çağrı bizim umut ışığımızdır.”