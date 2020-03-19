Bilim Kurulu'ndan sakal uyarısı
Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, sakalı olan kişilerin risk taşıdığı iddialarını değerlendirdi.
Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, “Sakalı çok olan kişilerde tozdan ziyade damlacıklar o sakallı bölgede daha fazla kalabilir; ama bununla ilgili yapılmış bir çalışma yok. Maskeyi usulüne uygun kullanmamız lazım. Yani maske burnu, yüzün yanlarını ve çenenin altını da kapatacak ki soluk alınıp verildiği zaman da o damlacıkların dışarıya çıkması engellenecek. Ama sakal olduğu zaman boyutuna bağlı olarak maskenin de değişmesi gerekiyor.” dedi.