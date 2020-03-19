Bilim Kurulu'ndan sakal uyarısı

Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, “Sakalı çok olan kişilerde tozdan ziyade damlacıklar o sakallı bölgede daha fazla kalabilir; ama bununla ilgili yapılmış bir çalışma yok. Maskeyi usulüne uygun kullanmamız lazım. Yani maske burnu, yüzün yanlarını ve çenenin altını da kapatacak ki soluk alınıp verildiği zaman da o damlacıkların dışarıya çıkması engellenecek. Ama sakal olduğu zaman boyutuna bağlı olarak maskenin de değişmesi gerekiyor.” dedi.