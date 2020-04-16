BCG aşısı nedir,ne zaman yapılır? BCG aşısı corona tedavisinde kullanılır mı?

BCG aşısı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler BCG aşısı nedir,ne zaman yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Yan etkileri az olan bu aşı Tüberkoloz tedavisinde kullanılmaktadır. Aşı vurulduktan sonra mikrop bulaşmamasını önlemez fakat hastalığın vücutta daha hafif seyretmesine neden olur. BCG'yi kullanan ülkelerde koronavirüse bağlı ölüm sayısının diğer ülkelere oranla daha düşük olduğu tespit edildi. BCG aşısı corona tedavisinde mi kullanılır mı? Detaylar haberde.

BCG AŞISI NEDİR?

Bacillus Calmette-Guérin (ya da Bacille Calmette-Guérin, BCG) veya verem aşısı. Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı 1920’li yıllarda BCG aşısını, bovin (sığır) tipi tüberküloz basillerini, (Mycobacterium bovis) 13 senelik bir süre içerisinde safralı ve gliserinli patates üzerinde 230 defa kültürden kültüre aktararak ürettiler.

Yapılan çalışmalarda, bu şekilde üretilen basillerin insanlarda tüberküloz hastalığı yapmadığı fakat tüberküloz basiline karşı insanlarda bir bağışıklık oluşturduğu bulundu. Bu şekilde virulansı azaltılmış, canlı fakat hastalık yapmadan bağışıklık kazandıran basile, basilin ve bulan araştırmacıların soy isimlerinin baş harfleri alınarak kısaca BCG ismi verilmiştir.

BCG aşısı, ısı ve ışığa çok dayanıksızdır. Deri içine (intradermal) uygulanır. Doğumdan itibaren uygulanabilir. Aşı, kanla ve lenfatik sistemle patojen basilin yayılmasını engeller. Bu sayede hayatı tehdit eden miliyer tüberküloz, tüberküloz menenjit gibi durumların ortaya çıkışını azaltır. Akciğer tüberkülozunu önlemede meta analizlerde %50 etkili bulunmuştur. BCG’nin koruyuculuğu, Türkiye'de erişkinlerde %72,7 iken 0-6 yaş grubunda %85 bulunmuştur.

BCG AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

BCG aşısının yapılmaması gereken insanlar vardır. Bağışıklığı düşük olan kişilere, şu sırada örneğin suçiçeği hastalığı olanlara veya kısa süre önce kızamık gibi aktif aşılar olanlara BCG aşısı olmamaları doğrultusunda tavsiyede bulunulabilir. BCG’den önce bireysel değerlendirme yapılır ve aşı olmadan önce bir Onay Formu imzalamanız istenir.