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  3. Bakan Koca'dan maske kullanımının önemine ilişkin paylaşım
02 Haziran 2020 Salı 00:06 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan maske kullanımının önemine ilişkin paylaşım

Bakan Koca'dan maske kullanımının önemine ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımının önemine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Koca, paylaşımında, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim."

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