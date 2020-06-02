Bakan Koca'dan maske kullanımının önemine ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımının önemine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Koca, paylaşımında, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim."