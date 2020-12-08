Bakan Koca'da 4 il için kritik uyarı: Sabit vaka artışı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Adana, Mersin ve Hatay Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla online görüştü. 4 ildeki koronavirüs tablosunu değerlendiren Koca, "Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Adana, Mersin ve Hatay illerinin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla video konferans yoluyla görüşerek son durumu tekrar gözden geçirdiklerini bildirdi.

Bu illerde sabit vaka artışı olduğuna ve ağır hasta yükünün arttığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor. İzmir'de yatak doluluk oranı yüzde 59, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83. Adana'da yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Mersin'de yatak doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 84. Hatay'da yatak doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 89. Yerel ilave tedbirler hızlı ve zamanında devreye girince sonuç almak daha kolay. Sorumluluk hepimizin. Ara vermeden mücadeleye devam edelim, birlikte kazanacağız."