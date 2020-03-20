Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Çin’de ortaya çıkan ve kısa süre içinde tüm dünyaya yayılan Koronavirüs Türkiye’de de 359 kişide görüldü. Uzmanlar bol su tüketiminin yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Koronavirüs’e karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler hakkında detaylı bilgi haberde.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENİR?

Güçlü bir bağışıklık sistemi en çok merak eden konular arasında yerini aldı. Bağışıklık sisteminiz dahil vücudunuzun her parçası, çevresel etkilerden korunarak daha iyi çalışır ve bunları desteklemek için aşağıdaki sağlıklı yaşam stratejileri ile desteklenir:

-Sigara içmeyin, yüksek proteinli meyve ve sebzeler tüketin

-Düzenli egzersiz yapın, sağlıklı kilo verin, alkol kullanıyorsanız azaltın ya da bırakın

-Yeterli uyku uyuyun, ellerinizi sık sık yıkamak ve etleri iyice pişirmek gibi enfeksiyonları önleyici tedbirleri alın.

-Stresi en aza indirmeye çalışın.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER NELERDİR?

SEBZELER: Bu sebzelerin en önemlileri lahana, karnabahar, turp, sarımsak ve soğandır. Mantar, ıspanak, maydanoz ve kırmızı pancar bağışıklık sitemini güçlendiren diğer sebzelerdir.

MEYVELER: Bağışıklık sistemine güç veren meyvelerin ilk sırasında portakal-limon- greyfurt-mandalina, yani turunçgiller yer alır. Bu listeye yeni dâhil olan meyveler ise nar ve muzdur.

KURUYEMİŞLER VE YAĞLI TOHUMLAR: Bağışıklığı güçlendiren kuruyemişlerde ilk sırada badem vardır. Listeye fındık ve cevizi de eklemeniz uygun olur. Ancak yüksek kalorili olduklarından dikkatli tüketilmelerinde fayda var. Keten tohumu yağlı tohumlar içinde Omega-3’ten zengin yapısı nedeniyle en güçlü olanıdır. Değişik alternatif isterseniz Chia Tohumunu da deneyebilirsiniz. Onu ayçiçeği çekirdeği izler.

BALIK: Omega-3 yağlarından zengin yapısı, kaliteli proteinlere sahip oluşu, D vitamini, fosfor ve kalsiyum zenginliği “bağışıklık dostu besinler” sıralamasında balığı önemli ve ayrı bir konuma getirir.

YOĞURT: Probiyotik bakteriler, proteinler, D ve B vitaminleri, kalsiyum ve diğer vitaminlerden zengin yapısı, içindeki omega-3 gibi süper yağlarla birleşince yoğurt otomatik olarak birinci sıraya yerleşiyor.