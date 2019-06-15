Baba zeka gelişimini derinden etkiliyor

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Evren Tufan baba faktörünün çocukların ruhsal, zihinsel ve kişilik gelişimi üzerindeki etkilerini anlattı: “Anne ve çocuk dışında babanın varlığı, çocuğun sevgiyi ve sahip olduklarını paylaşabilmesinde, karşılaştığı sosyal sorunları çözmesinde etkili oluyor.”

Cinsel kimlikte anahtar

“Hem erkek, hem kız çocuklarının cinsel gelişimleri babaların varlığından etkileniyor. Erkek çocuklar 3 yaş civarında annenin sevgisi için babalarıyla rekabete girebiliyorlar. Çözüm olarak babalarıyla özdeşleşebiliyorlar. Kız çocukları da 3 yaşından itibaren babalarına ilgi duymaya başlıyor, onlarla daha çok zaman geçirmek ve iletişim kurmak istiyorlar. Babanın varlığı ile ilgisi, çocuğun çevresindeki fiziksel ve sosyal uyaranları zenginleştiriyor, bu sayede de zeka gelişimine katkıda bulunuyor. "

Karakter oluşumunu davranışlar belirliyor

Sürekli kısıtlayan, cezalandıran, kurallar ve yönergeler konusunda çocuklarının fikirlerine açık olmayan babaların çocukları ya babalarıyla çatışmaya giriyor. Bunun sonucu olarak da çocuk boyun eğiyor ve içe dönük bir kişiliğe sahip oluyorlar. Diğer yandan aile içi kuralları dikkate alan babaların çocukları ise daha sağlıklı bir kişilik gelişimi gösteriyor.